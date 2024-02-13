Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı

Edirne\'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve 2 PKK üyesi zanlı sınırda yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yunanistan, Edirne, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:16:02. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement