Edirne\'de Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı\'nda sona erdi

Edirne'de Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı'nda sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü düzenlendi. Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın katıldığı kortej bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü, ardından gazilere helva ikram edildi.
Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen yürüyüş öncesi katılımcılar Lari Cami yakınlarında toplandı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, gaziler, protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin yer aldığı kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşte öğrenciler tarafından taşınan büyük Türk bayrağı korteje eşlik etti.
Programın ardından Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan "Gaziler helvası" gazilere ve katılımcılara ikram edildi.
Kentte 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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