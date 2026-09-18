Edirne'de Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı'nda sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı'nda sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı\'nda sona erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü düzenlendi. Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın katıldığı kortej bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü, ardından gazilere helva ikram edildi.

Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen yürüyüş öncesi katılımcılar Lari Cami yakınlarında toplandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, gaziler, protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin yer aldığı kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte öğrenciler tarafından taşınan büyük Türk bayrağı korteje eşlik etti.

Programın ardından Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan "Gaziler helvası" gazilere ve katılımcılara ikram edildi.

Kentte 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı19 Eylül Gaziler GünüEtkinliklerKutlamalarEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:46:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı'nda sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement