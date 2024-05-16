Edirne'de geçen yıl 1191 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi - Son Dakika
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Edirne'de geçen yıl 1191 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi

Edirne\'de geçen yıl 1191 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 235 bin 71 kişi ölümlü yaralanmalı olarak hayatını kaybetti. Edirne'de ise geçen yıl 1191 ölümlü yaralanmalı kaza yaşandı ve bu kazalarda toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Edirne, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı ile iller arasında 50. sırada yer aldı.

16.05.2024 17:39
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Edirne'de geçen yıl 1191 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye kara yolu ağında 2023 yılında 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Edirne'de meydana gelen 1191 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda toplam 55 kişi öldü. Bu kişilerin 23'ü kaza yerinde, 32'si ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Edirne ölümlü yaralanmalı kaza sayısı ile iller arasında 50. sırada yer aldı. Bu kazalarda 1683 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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