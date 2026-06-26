Edirne'de GEKİS Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de GEKİS Eğitimi Düzenlendi

Edirne\'de GEKİS Eğitimi Düzenlendi
26.06.2026 09:07
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Edirne'de teknik personele GEKİS eğitim verildi; elektronik küpe ve izleme sistemi tanıtıldı.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) hakkında teknik personele eğitim verildi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personele elektronik küpelerin kullanımı, hayvan küpeleme ve kayıt işlemleri, aşılama kayıtları ile GEKİS mobil uygulamasının sahada kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde ayrıca sistemin çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım özellikleri de anlatıldı.

İpsala Kaymakamı Sevgili'den Rektör Hatipler'e veda ziyareti

Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Hatipler, yeni görevi dolayısıyla Sevgili'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Edirne'de aday memurlar için yemin töreni düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde adaylık sürecini tamamlayan memurlar için yemin töreni düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan, adaylık sürelerinin ardından asaletleri tasdik edilen memurlar yemin ederek görevlerine başladı.

Tören, yemin edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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