Edirne'de Gizli Bölmede Yakalanan Göçmenler

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Edirne'de, bir hafif ticari aracın özel düzenekli gizli bölmesinde Suriye ve Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekipleriyle yürüttükleri çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, arka koltukların altındaki bölmeye gizlenmiş Suriye ve Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen bulundu.

Araçta, yabancı uyrukluların bulundukları yerde hortumla nefes alabilecekleri bir düzenek oluşturulduğu ve bölmenin içine göçmenlerin içmeleri için su konulduğu belirlendi.

Araç sürücüsü S.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.