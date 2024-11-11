Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Artıyor

Edirne\'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Artıyor

Vali Sezer, 10 ayda 609 organizatör yakalandığını ve yasa dışı göçmen sayısında %87 azalma olduğunu açıkladı.

11.11.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentin serhat şehri olması nedeniyle göçmen kaçakçılığında hedef il konumunda olduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız 10 ay içerisinde 609 tane organizatörü yakaladık. Bu gerçekten de geçen yıla göre oranladığımızda büyük bir artış göstermiş durumda" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kolluk kuvvetleriyle ekim ayında kentteki asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdikleri aylık asayiş toplantısı sonrası, basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Toplantıda Sezer'e, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Üsteğmen Yunus Can Efe, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu eşlik etti.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA HEDEF İL KONUMUNDAYIZ'

Edirne'nin serhat ili olması nedeniyle göçmen kaçakçılığında hedef il konumunda olduğunu belirten Vali Sezer, "Malumunuz ilimiz serhat ili, sınır ili. Dolayısıyla ilimizle ilgili olarak özellikle dört tane kapımız var ve bu kapılarımızda da hem araç hem de insan trafiği yoğun bir şekilde mevcut ve yaşanıyor. Burada özellikle sınır ili olmasından dolayı göçmen kaçakçılığı noktasında özellikle hedef il konumundayız. Bununla ilgili daha önceki aylarda da bazı değerlendirmeleri sizlerle paylaşma imkanımız olmuştu. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak alınan kararlar doğrultusunda özellikle hem sınır hattımızda 324 kilometre devriye yolumuzu tamamladık ve bununla ilgili olarak da elektro-optik kulelerden asansörlü kule sistemlerine kadar birçok yine ilave takviyeler, ilave personeller, jandarmadan ve hudut tugayımıza, ilave personellerle beraber bu noktadaki kararlılığı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'YASA DIŞI GÖÇMENLERDE YÜZDE 87 ORANINDA AZALMA VAR'

Edirne'de geride kalan 10 aylık süreçte 609 organizatör yakalandığını belirten Vali Sezer, "Geride bıraktığımız 10 ay içerisinde 609 tane organizatörü yakaladık. Bu gerçekten de geçen yıla göre oranladığımızda büyük bir artış göstermiş durumda. Yine bu yakalanan organizatörlerin yanında özellikle başta kiralık ve ticari araçlarla bunlar yapılıyor. Onlar olmak üzere 329 tane de araç, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı için yakalanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ilimiz göçmen kaçakçılığı, yani rota ve göçmen hareketliliği noktasında yüzde 87 oranında azalmıştır. Yani Edirne'ye gelen yasa dışı göçmenlerde yüzde 87 oranında azalma var. Ekim ayında da bu oranı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yunus Sezer, Kaçakçılık, Göçmenler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
19:34 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
09:41 Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
09:40 Yarısı Bizden kampanyasının detayları Kiracıya da destek var Yarısı Bizden kampanyasının detayları! Kiracıya da destek var
09:39 Meteoroloji’den 15 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
09:23 Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda
09:11 Bitcoin adeta para basıyor Bir yılda iki kattan fazla yükseldi Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 20:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.