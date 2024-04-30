Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış - Son Dakika
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Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Edirne\'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullanırken, bazıları ise yağışın durmasını bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, gök gürültülü sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

30.04.2024 17:21
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Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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