Edirne'de Gümrük Kaçağı Sigara Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Gümrük Kaçağı Sigara Davası Başladı

18.09.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında ele geçirilen gümrük kaçağı elektronik sigara için duruşma açıldı.

Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç ile avukatlar katılmadı.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Olay

Eylül 2024'te Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurmuş, araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etmişti.

Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Aracın ise o dönem CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait olduğu öğrenilmişti.

Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını, kolluk kuvvetlerinin kendisini bilgilendirmesiyle öğrendiğini ileri sürmüştü. Ün, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar partisinden istifa etmişti.

Sanıklar hakkında yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri nazara alınarak, "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklar hakkında, "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 5 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Milletvekili, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, edirne, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Gümrük Kaçağı Sigara Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:45:50. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Gümrük Kaçağı Sigara Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.