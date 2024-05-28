Edirne'de Hacılarezanı Namazgahı yeniden hayata dönüyor - Son Dakika
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Edirne'de Hacılarezanı Namazgahı yeniden hayata dönüyor

Edirne\'de Hacılarezanı Namazgahı yeniden hayata dönüyor

Edirne'de geleneksel olarak hac ve umre yolculuğuna çıkanların uğurlandığı Hacılarezanı Namazgahı, yıllar sonra tekrar hacıların uğurlama yeri olacak. Yarın düzenlenecek törenle 100 kişilik hac kafilesi namazgahta uğurlanacak. Namazgah, 1798 yılında Mimar Ahmet Ağa tarafından yapılmış olup, 1903 yılında Cezzar Mustafa Paşa tarafından onarılmıştır. Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar kullanılan namazgah, 2021 yılında tamamlanan restorasyonun ardından tekrar işlev kazanacak.

28.05.2024 16:39
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Edirne'de Hacılarezanı Namazgahı yeniden hacıların uğurlama yeri olacak.

Gelenek olarak hac ve umreye gidenlerin kurban kesilerek uğurlandığı Hacılarezanı Namazgahı'ndan yarın hacı adayları uğurlanarak gelenek yeniden hayat bulacak.

Kutsal topraklara gidecek 100 kişilik hac kafilesi için namazgahta uğurlama töreni düzenlenecek.

Kur'an tilaveti, ilahi ve kaside dinletisi, hac ibadetinin anlatımı ve duanın ardından hacı adayları uğurlanacak.

Edirne'de Mimar Ahmet Ağa tarafından 1798 yılında yaptırılan tek cepheli hazneli, kesme tüf taştan namazgah, yıllarca Edirneli hacı adaylarının uğurlandığı yer olarak kullanıldı.

Kabe'ye gidecek hacı adaylarının ezan ve duayla uğurlandıkları namazgahın ilk onarımının, 1903 yılında Cezzar Mustafa Paşa tarafından yapılması sağlandı.

Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar hacıların uğurlandığı namazgah, sonrasında bu işlevini günden güne yitirdi.

Talatpaşa Caddesi'ne cephe namazgah, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2020 yılında restorasyona alınmış 2021 yılında restorasyon tamamlanmıştı.

Kaynak: AA

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