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Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki bir ağıla sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 dekar tarım arazisi zarar gördü, ağılda maddi hasar oluştu.