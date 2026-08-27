Edirne'de Hint Keneviri Sulayan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Hint Keneviri Sulayan Şahıs Yakalandı

Edirne\'de Hint Keneviri Sulayan Şahıs Yakalandı
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Uzunköprü'de kamu arazisinde Hint keneviri sularken yakalanan M.G. gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamu arazisine ekilen Hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Sığırcılı köyündeki kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bölgede önlem alan ekipler, Hint kenevirlerini suladığı sırada M.G'yi (41) yakaladı.

Arazide yapılan aramada 52 kök Hint keneviri ile 1 kilo 310 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Hint Keneviri Sulayan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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