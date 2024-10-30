Edirne'de Hırsızlık Olayları

Güncel

Edirne'de bir kişinin kümesinden çok sayıda güvercin çalındı.

B.K'nın Menzilahir Mahallesi'ndeki kümesinden henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce 25 güvercin çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evden hırsızlık

Keşan ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.S'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzunköprü'de darp

Uzunköprü ilçesinde tanımadığı 4 kişi tarafından darp edilen kişi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Kavak Mahallesi'nde oturan İ.Ş, evine gittiği sırada tanımadığı 4 kişi tarafından darp edildi.

İ.Ş. polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.