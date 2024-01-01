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Edirne'de hükümlü yakalandı, motosiklet ve ev hırsızları gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de hükümlü yakalandı, motosiklet ve ev hırsızları gözaltına alındı

Edirne'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Ayrıca, Keşan ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı ve bir evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Motosiklet hırsızlığına karışan Y.C. gözaltına alınırken, evden çalınan buzdolabı ve çamaşır makinalarını A.C.K. ve M.K. çaldığı tespit edildi.

Edirne\'de hükümlü yakalandı, motosiklet ve ev hırsızları gözaltına alındı
01.01.2024 - 09:59,
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Edirne'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalara devam ediyor.

Denetimlerde ekiplerce yakalanan şüphelinin 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

E.K. Yenimescit Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği motosikletini yerinde bulamadı.

E.K'nin polise şikayeti üzerine olayla ilgili Y.C. gözaltına alındı.

Evden hırsızlık

Keşan ilçesinde evinden buzdolabı ve çamaşır makinaları çalınan kişi polise başvurdu.

Yeni Mahalle'deki evinde arkadaşlarıyla oturan İ.A. kendisine acil bir telefon gelerek evinden çıktı. Evine döndüğünde buzdolabı ve çamaşır makinalarının yerinde olmadığını gören İ.A. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili A.C.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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