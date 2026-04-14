Edirne'de İhalelerde Kontrol Vurgusu
14.04.2026 16:03
Vali Sezer, ihale süreçlerinin sağlıklı işlemesi için kontrolün önemine dikkat çekti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu ihaleleri ve yapım işlerinin sağlıklı şekilde sonuçlanması için kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihale ve yapım süreçlerinin mevsim şartları iyi değerlendirilerek hızla sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

İhale edilen bir işin sağlıklı yürütülmesinin o işe başlamak kadar önemli olduğunu dile getiren Sezer, "Bir iş yanlış başlayınca yanlış gidiyor, düzeltmek daha fazla zaman, emek ve prosedür gerektiriyor. Çok güzel işler yapıldı bitti ama şuanda ihalesini feshettiğimiz, yeniden ihaleye çıktığımız kangren olmuş işlerimiz de var. Bu işler nereden baksanız bir iki sene bizlerin yapacağı hizmetleri öteliyor." dedi.

Sezer, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2026 yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 233 projenin yer aldığını belirtti.

Bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 102 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Sezer, projeler için önceki yıllarda 41 milyar lira harcandığını, 2026 yılında da 17,4 milyar lira ödenek kullandırılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
