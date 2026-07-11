Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.G. (58) ile M.A'nın (41) işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de İki Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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