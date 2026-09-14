Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'nin Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapılarında düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 174 kilogram uyuşturucuya el koydu. İpsala'da bir tırda 147 kilo skunk esrar, Hamzabeyli'de ise 27 kilo kokain bulunurken soruşturmalar sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'nin Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapılarında gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 174 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir tır riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "Beta" ve "Axel"in de katılımıyla gerçekleştirilen aramada, köpekler aracın belirli bir bölgesine tepki verdi. Bunun üzerine arama, aracın söz konusu bölgesinde yoğunlaştırıldı. Aramada, aracın çekici kabininde, 132 vakumlanmış poşet içinde, 147 kilogram 85 gram "skunk esrar" ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki operasyon

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği diğer operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Anti" aracın belirli bir bölgesine tepki verdi ve arama bu bölgede yoğunlaştırıldı. Detaylı aramada, poşetlere sarılmış 24 paketteki 27 kilogram 180 gram kokain cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Böylece iki ayrı operasyonda toplam 174 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar İpsala ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Bakanlığın toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Gümrükler Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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