Edirne\'de iki hafif ticari araç ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

EDİRNE'de iki hafif ticari araç ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında meydana geldi. O.H.'nin kullandığı servis minibüsü, karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki 22 AD 007 plakalı hafif ticari araçla ve M.G. idaresindeki 22 AS 179 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden A.Y. ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.