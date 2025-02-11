Edirne'de İtfaiye Aracını Durduran Polislere Soruşturma

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Edirne Valiliğince "yangına giden itfaiye aracını durduran polis memurları" hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada Korucuköy köyünde meydana gelen yangına müdahale için giden itfaiye araçlarından birinin polis ekiplerince durdurulması olayıyla ilgili açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Şubat günü saat 02.35 sıralarında Korucu köyünde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan olayla ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın itfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevlilerce 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."