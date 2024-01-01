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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, Uzunköprü ilçesinde mahallelerde ve kahvelerde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı. Ayrıca, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Edirne\'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
01.01.2024 - 14:11,
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesinde mahallelerde ve kahvelerde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
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