Edirne'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne'de Jandarma ekipleri, Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma, ve Trafik konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak broşür dağıtımı ve eğitim verilirken, çevre koruma timi kene ısırmaları konusunda vatandaşları uyardı. Trafik Jandarması ekipleri ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

09.05.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Meriç'in Adasarhanlı köyünde vatandaşlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıtımı yapılarak aile içi şiddetin önlenmesine dair eğitim verildi.

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların süreceği kaydedildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi de bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kene ısırmalarında artış yaşandığının tespiti üzerine vatandaşları bağ, bahçe ve tarlada çalışırken dikkatli olmaları, kene ısırması ile karşılaşanların en yakın hastaneye gitmeleri konusunda uyardı.

Trafik Jandarması ekipleri de eğitimlerine Yenimuhacir beldesinde devam etti.

Ekipler ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında trafik eğitim verdi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

???????

Kaynak: AA

Yenimuhacir, Jandarma, Edirne, trafik, Çocuk, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement