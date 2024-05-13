Edirne\'de jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

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Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, İpsala ilçesinde bir tekstil fabrikasında işçilerle bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, işçilere broşür de dağıttı.

Motosiklet denetimi ve bilgilendirme

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan- Enez kara yolunda motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.