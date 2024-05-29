Edirne'de jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Edirne\'de jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Ekipler, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde halk pazarında vatandaşlarla bir araya gelerek Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı ve broşür dağıttı. Ayrıca trafik jandarması, Uzunköprü-Meriç kara yolunda motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirerek sürücüleri bilgilendirdi.

29.05.2024 14:45
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Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde halk pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Motosiklet denetimi ve bilgilendirme

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü- Meriç kara yolunda motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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