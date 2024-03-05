Edirne'de Jandarma Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıyor - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıyor

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan'ın İzzetiye Mahallesi'nde vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi ve köylerinde tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşlar, ilaçlama esnasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda tarım ilacı kullanılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.

05.03.2024 10:17
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Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan'ın İzzetiye Mahallesi'nde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Tarım ilaçlarının doğru kullanımına yönelik eğitim

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi ve köylerinde tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşlar, ilaçlama esnasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda tarım ilacı kullanılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Jandarma Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıyor - Son Dakika

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