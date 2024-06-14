Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

14.06.2024 22:32
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Jandarmanın Taka ve Yama isimli köpekleri gösteri yaptı

Edirne'de Jandarma'nın 185. yılı görkemli törenle kutlandı

EDİRNE - Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde kurumun bahçesinde düzenlenen törende gösteri yapan bomba arama köpeği "Taka" ve uyuşturucu arama köpeği "Yama" katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında renkli görüntüler yaşandı. İl jandarma komutanlığı envanterinde bulunan Taka ve Yama isimli köpeklerin sergilediği gösteriler izleyenlerin nefesini kesti. İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Jandarma Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Jandarma verilen görevlerin hepsini başarıyla yerine getirmiştir. Sadece dağların başında üs bölgelerinde teröristlerle mücadele etmediler. Yeri geldi Kovid-19 döneminde Vefa gruplarıyla beraber yaşlıları sırtlarında taşıdılar. Yeri geldi dikimevinde jandarmamızı maske üretirken, yeri geldi çiftçimizin tarlasını sürerken gördük. Bir taraftan hendek olaylarında canını dişine takarak neyi varsa bu ülke için feda etti. Onlarca ve yüzlerce şehit vererek ülkemizi kritik bir eşiğin ucundan geri çevirdik" dedi.

Jandarma teşkilatına ve ailelerine teşekkür eden Vali Sezer, jandarmanın çeşitli fedakarlıklarla göçmenlerle ilgili Lalapaşa'nın ormanlarında çadırlarda kalarak verilen görevi yerine getirdiğini ifade etti. Vali Sezer, jandarmanın sadece Türkiye sınırlarında değil görev verildiğinde sınır ötesi operasyonlara da katıldığını vurguladı.

Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılını kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip jandarma genel komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başardığına değindi.

Konuşmaların ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve başarılı jandarma personeline ödülleri verildi. Daha sonra ise Bomba arama köpeği "Taka" ve uyuşturucu arama köpeği "Yama"nın gösterilerine geçildi. Törene katılanlar gösterileri ilgiyle izledi.

Tören geçişi ve jandarma personelinin silah ve teçhizatlarının tanıtıldığı serginin gezilmesinin ardından kutlama programı son buldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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