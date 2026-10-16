Edirne'de kadınlar 18 metrelik pembe afişle meme kanserine dikkat çekti - Son Dakika
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Edirne'de kadınlar 18 metrelik pembe afişle meme kanserine dikkat çekti

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Edirne\'de kadınlar 18 metrelik pembe afişle meme kanserine dikkat çekti
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Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğinde kadınlar, 18 metre uzunluğunda pembe bez afiş açtı. Prof. Dr. Atakan Sezer, Türkiye'de her yıl 23 binin üzerinde kadına tanı konulduğunu, 2040'ta bu sayının 30 bini aşmasının beklendiğini söyledi.

EDİRNE'de '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, 18 metre uzunluğunda 'Meme kanserinin farkındayız, birlikte daha güçlüyüz' yazılı pembe bez afiş açtı.

Söğütlük Millet Bahçesi Kent Ormanı'nda, Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz'ın organizasyonu ve Genel Cerrah Prof. Dr. Atakan Sezer'in katılımıyla 'Pembe Ekim' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Programa katılan kadınlar, meme kanserinde erken teşhise vurgu yapmak amacıyla üzerinde 'Meme kanserinin farkındayız, birlikte daha güçlüyüz' yazılı 18 metre uzunluğunda pembe bez afiş açıldı.

'TÜRKİYE'DE 2040 YILINDA VAKA SAYISININ 30 BİNİ AŞMASI BEKLENİYOR'

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Atakan Sezer, katılımcı kadınlara meme kanseri ve korunma yöntemleri hakkında seminer verdi. Meme kanserinin kadın sağlığı üzerindeki etkilerine ve gelecekteki olası vaka artışlarına dikkat çeken Sezer, "Ekim ayı, bildiğimiz gibi Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Pembe Ekim olarak adlandırdığımız bu ay boyunca bir farkındalık çalışması yapmayı planladık. Esra muhtarımla beraber bugün çok önemli bir adım attık. Türkiye'nin en uzun farkındalık bayrağını açmak istedik. Onun katkılarıyla meme kanseri tanısı almış kadınlar ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelen kadınlarla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Meme kanseri, maalesef her 8 kadından birinin 70 yaşına kadar karşılaşabileceği bir gerçek. Ülkemizde şu anda her yıl 23 binin üzerinde kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Maalesef 2040 yılında bu sayının 30 binin üzerine çıkması bekleniyor. Yani yüzde 35 ila yüzde 40 arasında bir artış öngörülüyor. Aslında burada en önemli şey, sağlık personeliyle hastanın, kadının birlikte hareket etmesi ve bu inisiyatifin içerisinde yer alması. Bunun için kendisine de çok teşekkür ediyorum. Aslında yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklerle, alkolden uzak durarak, kilo vererek, spor yaparak ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınarak riskleri azaltabiliriz. Kontrollerimizi düzenli yaptırarak ve rutin mamografilerimizi çektirerek birçok vakayı erken dönemde yakalayabilir, tedavi şansımızı artırabiliriz. Günümüzde meme cerrahisi ve meme kanseri tedavisinde birçok seçenek bulunuyor. Hastalık erken dönemde yakalandığında kadınlar, hayatlarının geri kalanında hastalıktan uzak bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bunun için en önemli iki şey, farkındalık sahibi olmak ve kontrollerimizi, takiplerimizi düzenli yaptırmak" dedi.

'BU HAREKETİ EDİRNE'DEN BAŞLATTIK'

Farkındalık hareketini Edirne'den başlattıklarını belirten Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz ise "Sağlık her zaman çok değerli. Kadınlarımızın sağlığı benim için çok kıymetli. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik, sağlığın ne kadar önemli ve değerli olduğunun bir göstergesi. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük pembe bayrağını açarak ciddi bir farkındalık yarattık. Meme kanseri farkındalığı ve sağlık konusunda bu hareketi Edirne'den başlattık" dedi.

Kaynak: DHA
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