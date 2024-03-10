Edirne\'de Kadınlar El Becerilerini Geliştirerek Kıyafetlerini Kendi Dikiyor

Edirne'de dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek istedikleri model kıyafetleri kendileri için dikiyor.
Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.
Dikiş nakış kursuna katılarak el becerilerini geliştiren kadınların birçoğu dergilerden modayı takip ederek kendi kıyafetlerini dikiyor.
Ev hanımı Gülay Dayan, AA muhabirine, yaklaşık 5 ay önce kursa katıldığını, bu sürede birçok kıyafeti dikecek duruma geldiğini belirtti.
Kursa gelmeden önce dikişle ilgili hiçbir şey bilmediğini, her şeyi kursta öğrendiğini anlatan Dayan, "Üzerimdeki kıyafetimi ben diktim. Bunun gibi daha birçok kıyafet diktim. Dergileri takip ederek model dikmeyi de öğrendik. Dışarıda kendimize uygun kıyafet ve beden bulamadığımız oluyordu. Burada bedeninize ve isteğinize göre en uygun kıyafeti dikip giyebiliyorsunuz." dedi.
Dayan, genelde kıyafetlerini kendi diktiği için dışarıdan kıyafet almadığını anlattı.
Sevim Durmaz ise kursun açıldığını duyar duymaz kayıt yaptırdığını söyledi.
Hayatı boyunca öğrenemediği el becerilerini dikiş nakış kursunda öğrendiğini ifade eden Durmaz "Daha önce hiçbir şey bilmiyordum, merek edip kursa geldim. Her şeyi öğrendim, üzerimdeki elbiseyi ben diktim. Bunun dışında torunlarıma elbiseler, pijama takımları diktim hediyelik. Çok memnunum." diye konuştu.
"Bir şeyleri başarmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz"
Ev hanımı Şafak Mandacı ise 2 yıldır dikiş nakış kurslarına geldiğini, daha önce iğne tutmayı bile bilmezken kursa sayesinde elbise dikecek seviyeye ulaştığını dile getirdi.
Kursa katılan kadınların kendileriyle gurur duyduğunu dile getiren Mandacı, "Bir şeyleri başarmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Artık elbiselerimizi kendimiz dikiyoruz. Modayı yakından takip ediyoruz. Diktiğimiz elbiselerin bir kısmını da satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz." dedi.
Mandacı, kendilerine destek olan Edirne Valisi Yunus Sezer başta olmak üzere yetkililere teşekkür etti.
Dikiş nakış kursu öğreticisi Nahide Guksu da kursa 25 kadının düzenli olarak geldiğini belirtti.
Kursa başladıklarında hiçbir şey bilmeyen kadınların zamanla her şeyi öğrendiklerini ifade eden Guksu, "Artık kendi kıyafetlerini kendileri dikiyorlar. Bazıları diktikleri kıyafetleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Çocuklarına, eşlerine, torunlarına eşofman dikiyorlar. Kısacası kendi ihtiyaçlarını dikecek duruma geldiler." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Kadınlar El Becerilerini Geliştirerek Kıyafetlerini Kendi Dikiyor - Son Dakika
Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 12 kadın dağcı, olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 4900 rakıma ulaştı. Zirveden inişi sorunsuz gerçekleştiren dağcılar, kadınlar gününü kutladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 1'i çocuk toplamda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir pastanenin bodrum katında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda pastaneye ait depoda maddi zarar meydana geldi. Yangın sırasında yaralanma olmazken, depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor. İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonu zenginleşen kentte olta balıkçılığına olan ilgi de günden güne artıyor. Osmangazi Köprüsü'nün altında yer alan Diliskelesi Sahili, balıkçıların popüler avlak mekanları arasında yer alıyor. Açık havayı fırsat bilerek erken saatlerde sahile gelen balıkçıların çoğunluğu, çapariyle istavrit ve mezgit yakalamaya çalıştı.
Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak başlattıkları oturma eylemine Ramazan ayında da devam ediyor. Evlatlarının yolunu gözleyen anneler, teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı, jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı.
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin, Çifteoluk mevkisindeki pazar alanında güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı. Tilki bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?