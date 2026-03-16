Edirne\'de Kadir Gecesi\'nde 7.500 Kişilik İftar Programı Düzenlendi

EDİRNE'de, restorasyon çalışmalarının ardından ramazan ayında ibadete açılan Selimiye Camisi meydanında, Kadir Gecesi dolayısıyla 7 bin 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

Edirne Belediyesi tarafından, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi meydanında, Kadir Gecesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an okunmasıyla başlayan programda, akşam ezanıyla oruçlar açıldı.

Programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ramazanın en güzel tarafının; binlerce insanın aynı meydanda, aynı sofrada buluşması olduğunu belirterek, "Ramazan ayı boyunca Edirne'nin dört bir yanında hemşerilerimizle iftar sofralarında buluştuk. Mahallelerde bir araya geldik, konuk olduk, aynı lokmayı paylaştık. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle, sağlık çalışanlarımızla, bu şehrin her kesimiyle ramazanın bereketini birlikte yaşadık. Çünkü ramazan bize en çok şunu hatırlatır; birlikte olmayı, aynı sofrayı, birbirinizin halini hatırını sormayı. Bu akşam da mübarek kadir gecesinde Edirne'nin kalbinde yine aynı sofradayız. Bu meydanda gördüğümüz tablo aslında Edirne'nin ruhunu gösteriyor. Bu şehir insanların yan yana yaşayabildiği bir şehir. Birbirini tanıyan, birbirine selam veren insanların şehri. Biz biliyoruz ki şehirleri güçlü yapan, yalnızca yollar ve binalar değildir. Şehirleri güçlü yapan şey; insanların kurduğu bağdır, paylaşılan lokmadır, aynı sofrada buluşabilen gönüllerdir. Bu güzel buluşmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye emekçilerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programı, semazen gösterisi ve ramazan eğlencesiyle devam etti.