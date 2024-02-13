Edirne\'de Kahve Dükkânında Hijyen Skandalı

Güncel

'ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Edirne Valiliği, bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlemesiyle ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından işletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından ise işletme ile ilgili tüm kontroller gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.