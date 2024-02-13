Edirne'de Kahve Dükkânında Hijyen Skandalı - Son Dakika
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Edirne'de Kahve Dükkânında Hijyen Skandalı

Edirne\'de Kahve Dükkânında Hijyen Skandalı

Edirne Valiliği, bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlemesiyle ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. İşletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir.

13.02.2024 16:24
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'ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Edirne Valiliği, bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlemesiyle ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından işletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından ise işletme ile ilgili tüm kontroller gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

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