Edirne\'de Kamyonet Kaza Yaptı: 2 Yaralı

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin, park halindeki 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kıyık Caddesi'nden Orduevi istikametine seyir halinde olan Y.D. yönetimindeki 22 AFH 354 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü S.K. ile yolcu konumundaki Y.D. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.