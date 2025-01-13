Edirne'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Edirne'de Kar Yağışı Etkili

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Edirne'de kar yağışı devam ediyor, vatandaşlar zor anlar yaşıyor, sıcaklık düşüyor.

13.01.2025 17:31
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Edirne'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Edirne'de kar etkisini arttırıyor

EDİRNE - Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'de kar etkisini sürdürüyor.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla gece saatlerinde de devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte öğle saatlerinden itibaren kar yeniden etkili olmaya başladı. İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük geçti.

Selimiye Meydanı ve Mimar Sinan Heykeli'nde de karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

"Bereket yağıyor çok sevindirdi"

Kar yağışına çok sevindiklerini söyleyen vatandaşlardan Özgül Sürü, geçen yıl çok az kar yağışı olduğunu ve bu sene çiftçilerin de şansına bereket yağdığını aktardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de ana arterler başta olmak üzere işlek noktalarda görev alarak trafik akışını sağlamaya yardımcı oldu.

Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Edirne\'de Kar Yağışı Etkili
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

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