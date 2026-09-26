Edirne'de Karabağ Zaferi konferansında Türkiye-Azerbaycan dayanışması vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Karabağ Zaferi konferansında Türkiye-Azerbaycan dayanışması vurgulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de Karabağ Zaferi konferansında Türkiye-Azerbaycan dayanışması vurgulandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen konferansta Karabağ Zaferi ele alındı. Programda Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının tarihe örnek olduğu vurgulandı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Musa Kasımlı sunum yaptı.

Trakya Üniversitesinde "Bir Millet İki Devlet: Zafere Doğru Uzanan Yol" konferansı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Devlet Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkati çekerek iki ülke arasındaki kardeşliğin ilelebet devam edeceğini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Edirne'nin tarihi hafızasına ve dayanışma kültürüne değinerek Balkan Savaşları'nın acılarını yaşamış Edirne için Karabağ'da yaşananların uzak olmadığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Karabağ Zaferi'nin tarihi anlamına dikkati çekti.

Karabağ Zaferi'nin önemli boyutlarından birinin Türkiye ile Azerbaycan'ın omuz omuza verdiği dayanışma olduğunu ifade eden Hatipler, bu dayanışmanın tarihe örnek olduğunu kaydetti.

Programda, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan ve Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ da konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kasımlı, "Bir Millet İki Devlet: Zafere Doğru Uzanan Yol" konulu sunum gerçekleştirdi.

Program, Azerbaycan Devlet Sanatçıları Anar Shushaly ve Balaban Allihan Samedov'un müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: AA
Azerbaycan Milli MeclisiKültür SanatDış PolitikaAzerbaycanTürkiyeKarabağEdirneKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Fenerbahçe’de Mert Hakan kararı İsmail Kartal yüzüne söyledi Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Irak’ta halatı kopan asansör 7’nci kattan zemine çakıldı 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 12:35:48. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Karabağ Zaferi konferansında Türkiye-Azerbaycan dayanışması vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei