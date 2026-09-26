Edirne\'de Karabağ Zaferi konferansında Türkiye-Azerbaycan dayanışması vurgulandı

Trakya Üniversitesinde "Bir Millet İki Devlet: Zafere Doğru Uzanan Yol" konferansı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Devlet Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkati çekerek iki ülke arasındaki kardeşliğin ilelebet devam edeceğini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Edirne'nin tarihi hafızasına ve dayanışma kültürüne değinerek Balkan Savaşları'nın acılarını yaşamış Edirne için Karabağ'da yaşananların uzak olmadığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Karabağ Zaferi'nin tarihi anlamına dikkati çekti.

Karabağ Zaferi'nin önemli boyutlarından birinin Türkiye ile Azerbaycan'ın omuz omuza verdiği dayanışma olduğunu ifade eden Hatipler, bu dayanışmanın tarihe örnek olduğunu kaydetti.

Programda, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan ve Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ da konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kasımlı, "Bir Millet İki Devlet: Zafere Doğru Uzanan Yol" konulu sunum gerçekleştirdi.

Program, Azerbaycan Devlet Sanatçıları Anar Shushaly ve Balaban Allihan Samedov'un müzik dinletisi ile sona erdi.