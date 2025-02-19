Edirne'de Kartpostallık Kar Manzaraları

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Edirne'de kar yağışı Selimiye'de ve kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu

EDİRNE - Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı başta Edirne'de tarihi Selimiye Camii olmak üzere kent tamamen beyaza büründü. Beyaza bürünen kent, kartpostallık oluşturdu.

Edirne'de dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kentte Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler ile cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Karla kaplanan kentte vatandaşlar telefonlarıyla tarihi mekanlarda öz çekim yaptı. Kar altında kalarak, beyazlara bürünen Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii vatandaşlara adeta görsel şölen oluşturdu.

Tarihi mekanlar ve kent merkezinde oluşan kartpostallık alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Edirneli vatandaşlardan Kadir Terzi, kar yağışının kent turizmine ve daha birçok faydası olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.