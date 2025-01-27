Edirne'de Köpek Yavruları Skandalı - Son Dakika
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Edirne'de Köpek Yavruları Skandalı

Edirne\'de Köpek Yavruları Skandalı

Köpek yavrularını çöpe atan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

27.01.2025 18:16
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Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda köpek yavrularının çöpe atılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki barınağın yanındaki çöp konteynerine poşet içerisinde köpek yavrularının atıldığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi.

Olayla ilgili barınakta görevli Ş.K. ve E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de dün barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerine atılan poşet içerisinde köpek yavruları görmüş, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Olayın ardından Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek inceleme yapmış, hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüşüp taleplerini dinlemişti.

Köpek yavruları, 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi için veterinere götürülmüş, belediye tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili personel ise görevden el çektirilmişti.

Kaynak: AA

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