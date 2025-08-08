Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Keşan'a bağlı Türkmen köyünde 2.5 kilometrelik yola sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Yol yapım çalışmalarının İpsala'nın köylerinde süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?