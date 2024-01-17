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Edirne'de kurum müdürleri 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne'de kurum müdürleri 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Edirne'de bulunan kurum müdürleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale ve KOSGEB Edirne Müdürü Veysel Vural, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy verdi.

Edirne\'de kurum müdürleri \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
17.01.2024 - 10:07,
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Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafına oy veren Çildam, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Bilal Khaled'in "Haykırış" karesini seçti.

"Çevre-yaşam" seçkisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğrafını oylayan Çildam, "Spor" kategorisinde ise tercihini Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafından yana kullandı.

SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale

SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Lale, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khelad'ın "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde "Gökyüzü köprüsü" adlı fotoğrafı oylayan Lale, haber kategorisinde "Dolunay ve Akıncı", spor kategorisinde de "Er meydanında" fotoğrafını seçti.

KOSGEB Edirne Müdürü Veysel Vural

KOSGEB Edirne Müdürü Veysel Vural de Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" isimli fotoğrafını seçen Vural, "Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Ali Jadallah'ın çektiği "Gece bombardımanı" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Haber" kategorisinde Firas Abdullah'ın "Uçan kutu" fotoğrafını oylayan Vural, "Çevre ve yaşam" kategorisinde de Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafını seçti.

Vural, "Spor" seçkisinde ise tercihini Burak Akbulut'un "Pistte arbede" fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de kurum müdürleri 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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