Edirne\'de Kurum Ziyaretleri

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ziyarette Sarıca'ya görevinde başarı diledi.

Üniversite ile başsavcılık arasındaki mevcut işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik temennilerin de dile getirildiği ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da hazır bulundu.

Okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Edirne'de okul çevreleri yeni eğitim dönemine hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında okul bahçesi ve çevresinde ot biçme, genel temizlik, bakım ve düzenleme yapılarak öğrenciler için daha güvenli ve sağlıklı bir ortam hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kentteki tüm okullarda bu çalışmaları gerçekleştireceklerini belirterek, "Şehrimiz genelinde devam eden temizlik seferberliğine okul çevrelerini de ekledik. Artık okul çevrelerimiz de daha kapsamlı şekilde temizlenecek ve düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Köken'den sağlıkçılara ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, sağlık personelini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret eden Köken, sağlık personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köken, fedakarca çalışan sağlık personellerine başarı diledi.

Serhad Birlik Kooperatifi'nden muhtarlara ziyaret

Serhad Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Kooperatiften yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde mahallelerin ulaşım konusundaki mevcut durumu değerlendirildi, muhtarların talepleri, önerileri ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

Kooperatif üyelerinin kurum ve kuruluşlara ziyaretleri devam edecek.