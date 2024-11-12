Edirne'de aracında kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü F.Ö. gözaltına alındı.
Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Edirne'de alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.
Sabuni Mahallesi'nde denetim yapan ekipler M.C'nin kullandığı aracı durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücünün 1,50 promil alkollü olduğunu tespit edildi.
M.C'nin ehliyetine el konuldu, para cezası uygulandı.
Evinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Keşan ilçesinde evinde silah, şarjör ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.Y'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Y.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Kurusıkı Tabanca ve Alkollü Sürücüler Yakalandı - Son Dakika
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