Edirne'de Lise Öğrencisi Bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Lise Öğrencisi Bıçaklandı

Edirne\'de Lise Öğrencisi Bıçaklandı

Edirne'de İlhami Ertem Anadolu Lisesi önünde lise öğrencisi N.Y. okul çıkışında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra N.Y. hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

11.12.2024 18:27  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de lise öğrencisi N.Y. (16), okul çıkışında henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İlhami Ertem Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 12'inci sınıf öğrencisi N.Y., okul çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kendisi ile aynı yaşlarda bir kişi ile tartıştı. Tartışma sırasında üzerine bıçağı çıkaran kişi, N.Y.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. N.Y., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.Y., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Güvenlik, 3-sayfa, Edirne, Eğitim, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Lise Öğrencisi Bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:08:54. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Lise Öğrencisi Bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.