Edirne'de Minibüs Kazası: 1 Ölü

1 KİŞİ ÖLDÜ

Edirne'de freninin boşaldığı öne sürülen minibüsün çarpması sonucu yaralanan ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayten Ö.(59), doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazada yaralanan çocuğun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Olgay GÜLER/EDİRNE,