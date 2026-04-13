Edirne'de Minibüs Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Edirne'de Minibüs Kazası: 2 Yaralı

13.04.2026 17:59
Edirne'de frenin boşaldığı iddia edilen minibüs 1'i çocuk 2 kişiye çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'de, freninin boşaldığı öne sürülen minibüsün çarptığı 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sarıcapaşa Mahallesi Şah Davut Sokak'ta meydana geldi. F.Y. idaresindeki minibüs, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca, ardından sokakta yürüyen A.Ö. (59) ve yanındaki çocuğa çarptı. Kazada, minibüsün altında sıkışan A.Ö. ile ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.Ö. bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü F.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Edirne, Çocuk, Son Dakika

