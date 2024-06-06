Edirne'de Minik Hamleler Projesi kapsamında satranç sınıfı açıldı - Son Dakika
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Edirne'de Minik Hamleler Projesi kapsamında satranç sınıfı açıldı

Edirne\'de Minik Hamleler Projesi kapsamında satranç sınıfı açıldı

Edirne'de, öğrencilere satrancı sevdirme amacıyla yürütülen Minik Hamleler Projesi kapsamında Meliha Çankaflı Anaokulunda satranç sınıfı açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında Minik Hamleler Projesi iş birliği protokolü imzalandı. Minik Hamleler Projesiyle öğrencilerin erken yaşta satrançla tanışması ve bu alanda sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor. İmza törenin ardından proje kapsamında kentte ilki kurulan satranç sınıfının açılışı yapıldı. Kısa süre içerisinde tüm okullara satranç takımları, satranç panosu ve eğitici materyaller dağıtılacak, öğretmenlere hizmet içi satranç eğitimleri verilecek. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak Türkiye Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Umut Güney katıldı.

06.06.2024 10:09
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Edirne'de, öğrencilere satrancı sevdirme amacıyla yürütülen Minik Hamleler Projesi kapsamında Meliha Çankaflı Anaokulunda satranç sınıfı açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında Minik Hamleler Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

Minik Hamleler Projesiyle öğrencilerin erken yaşta satrançla tanışması ve bu alanda sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.

İmza törenin ardından proje kapsamında kentte ilki kurulan satranç sınıfının açılışı yapıldı. Kısa süre içerisinde tüm okullara satranç takımları, satranç panosu ve eğitici materyaller dağıtılacak, öğretmenlere hizmet içi satranç eğitimleri verilecek.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak Türkiye Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Umut Güney katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik, Edirne, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Minik Hamleler Projesi kapsamında satranç sınıfı açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Minik Hamleler Projesi kapsamında satranç sınıfı açıldı - Son Dakika
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