Edirne\'de Mısır Zararlısı İzleniyor

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, mısır ekili alanlarda Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına yönelik sürvey ve izleme çalışmaları devam ediyor.

İl genelindeki mısır üretim alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında teknik personel tarafından tarlalara yerleştirilen feromon tuzaklar düzenli olarak kontrol ediliyor.

Çalışmalarda zararlının popülasyon yoğunluğu takip edilirken, üreticilere gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olası verim kayıplarının önlenmesi, zararlıya karşı etkin mücadele yürütülmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.