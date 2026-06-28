Edirne'de su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü.
Elçili köyüne gitmek üzere, dün öğleden sonra 22 ABE 253 plakalı motosikletiyle kent merkezinden yola çıkan Öner Tütüniçmez'den bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ekiplerince yaklaşık 10 saat süren aramada Tütüniçmez'in yol kenarındaki su kanalında hareketsiz yattığı görüldü.
Direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle su kanalına devrilen sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tütüniçmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?