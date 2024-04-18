Edirne'de motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı

Edirne\'de motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı

Edirne'de polis ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine daha görünür olmaları için reflektörlü yelek dağıttı. Ekipler, sürücülere güvenli sürüşle ilgili bilgilendirme yaparken, motosiklet sürücüleri bu çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

18.04.2024 09:28
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Edirne'de, polis ve jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eski Cami Kavşağı'nda motosiklet sürücülerini durdurdu.

Sürücülere seyir halindeyken daha görünür olmaları için reflektörlü yelek dağıtan ekipler, güvenli sürüşle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Motosiklet sürücüsü Hasan İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgilendirme ve denetimlerinden memnun olduklarını söyledi.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten İşcan, "Çevirme olduğunu sandık yelek hediyeleri ve bilgilendirmeleri için ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz çalışmaların ve denetimlerin sürekli olması trafik güvenliği açısından çok faydalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı - Son Dakika

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