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Edirne'de motosiklet sürücüsü panelvanın altında sıkıştı - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet sürücüsü panelvanın altında sıkıştı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştıktan sonra motosiklet sürücüsü park halindeki panelvanın altında sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Edirne\'de motosiklet sürücüsü panelvanın altında sıkıştı
25.12.2023 - 22:03,
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Edirne'de otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki panelvanın altında sıkışan motosiklet sürücü yaralandı.

H.A. idaresindeki 34 DIA 763 motosiklet İstasyon Mahallesi'nde İ.Ö. yönetimindeki 39 NU 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle kayarak park halindeki 22 AAS 291 panelvanın altında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulma üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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