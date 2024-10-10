Edirne\'de Motosiklet Sürücüsü Silahla Yaralandı

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Edirne'de aralarında husumet bulunan kişi tarafından silahla vurulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

U.K. aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen O.D'yi Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halindeyken gördü.

O.D'nin yanına giden U.K, tabancayla ateş etti.

Yaralı olarak motosikletiyle bir süre seyreden O.D, Elekçiler Sokak'ta çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan O.D. sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı U.K. olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.