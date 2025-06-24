Edirne'de Motosiklet ve Araç Çarpıştı

Edirne'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Hüseyin Alkaya Sokak'ta, D.K. idaresindeki 22 ADZ 838 plakalı motosiklet ile G.T. yönetimindeki 22 AEL 678 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.K. ile arkasındaki yolcu E.E.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken çarpışması ve ardından yere savrulma anları yer aldı.