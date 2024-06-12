Edirne'de Motosiklet Yangınında Apartman Tahliye Edildi

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EDİRNE'de sabaha karşı apartman girişine bırakılan motosiklette çıkan yangında dumanların sardığı apartmanda bulunanlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından uyandırılarak tahliye edildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Babademirtaş Mahallesi Sanat Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın girişinde bulunan bir motosiklette meydana geldi. Alev alan motosikletten çıkan dumanlar kısa sürede binayı sardı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, uykuda bulunan bina sakinlerine seslenip uyarmaya çalıştı. Motosikletteki yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Ardından polis ve itfaiye ekipleri, daireleri tek tek dolaşarak vatandaşları uyandırıp, dumanların sardığı binadan çıkmalarını istedi. Yangına uykuda yakalanan vatandaşlar, evlerini tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,