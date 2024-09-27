Edirne'de Motosikletli Yunus Timi Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Motosikletli Yunus Timi Gösterisi

Edirne'de 21 yunus polisi, motosiklet kursunu tamamlayarak akrobatik gösteri gerçekleştirdi.

27.09.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de katıldıkları kursu başarıyla tamamlayan Motosikletli Yunus Timi gösteri gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 polis memuru "Motosikletli Polis Timleri Güvenli Sürüş ve Geliştirme Kursu" eğitimi aldı.

Sarayiçi'ndeki eğitim alanında 5 günlük kursu başarıyla bitiren 21 yunus polisi, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katıldığı programda motosikletleriyle akrobatik hareketler yaptı.

Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin çalışmalarıyla gururlandıklarını söyledi.

Yunus polislerinin olaylara hızlı şekilde ulaştığını dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Biz Türk polisi olarak dünya polisinin kullandığı teknik cihaz, ekipman ve sistemleri Türkiye'de ve Edirne'mizde kullanıyoruz. Dünya polislerinin daha üstünde yetenek ve kabiliyetle bunları kullanıyorsunuz. Başarımızın altında hem güçlü devletimizin bize sağladığı imkanlar hem de bu imkanları başarıyla kullanmanız var. Edirne halkı bundan sonra yunuslarla daha fazla gurur duyacak. Sizler bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyorsunuz."

Karaburun, tebrik ettiği polis memurlarına sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, edirne, Hukuk, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Motosikletli Yunus Timi Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Motosikletli Yunus Timi Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement