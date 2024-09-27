Edirne'de Motosikletli Yunus Timi Gösterisi

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Edirne'de katıldıkları kursu başarıyla tamamlayan Motosikletli Yunus Timi gösteri gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 polis memuru "Motosikletli Polis Timleri Güvenli Sürüş ve Geliştirme Kursu" eğitimi aldı.

Sarayiçi'ndeki eğitim alanında 5 günlük kursu başarıyla bitiren 21 yunus polisi, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katıldığı programda motosikletleriyle akrobatik hareketler yaptı.

Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin çalışmalarıyla gururlandıklarını söyledi.

Yunus polislerinin olaylara hızlı şekilde ulaştığını dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Biz Türk polisi olarak dünya polisinin kullandığı teknik cihaz, ekipman ve sistemleri Türkiye'de ve Edirne'mizde kullanıyoruz. Dünya polislerinin daha üstünde yetenek ve kabiliyetle bunları kullanıyorsunuz. Başarımızın altında hem güçlü devletimizin bize sağladığı imkanlar hem de bu imkanları başarıyla kullanmanız var. Edirne halkı bundan sonra yunuslarla daha fazla gurur duyacak. Sizler bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyorsunuz."

Karaburun, tebrik ettiği polis memurlarına sertifikalarını verdi.