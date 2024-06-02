Edirne'de muhtarlık oylarının çöpe atılması sonucu seçim yenilendi - Son Dakika
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Edirne'de muhtarlık oylarının çöpe atılması sonucu seçim yenilendi

Edirne\'de muhtarlık oylarının çöpe atılması sonucu seçim yenilendi

Edirne'de Umur Mahallesi'nde sayılmayan muhtarlık oylarının çöpe atılması gerekçesiyle seçim yenilendi. Seçmenler yeniden sandık başına giderek oy kullandı. 6 adayın yarıştığı seçimde 4 aday kaldı. Mevcut muhtar Turhan Özgün, Ergun Üzümkoparan, Hasan Çilingir ve Okan Körüklü arasında geçen seçimde güvenlik önlemleri alındı.

02.06.2024 12:07
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EDİRNE'de sayılmayan muhtarlık oylarının çöpe atıldığı gerekçesiyle yenilenmesine karar verilen Umur Mahallesi'nde seçmenler, sandık başına gitti.

Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde merkeze bağlı Umurbey Mahallesi'nde oy kullanacak seçmenler için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 sandık kuruldu. Oy verme işlemleri sonrası 5 sandıkta sayım tamamlandı ve ıslak imzayla tutanak tutuldu. İddiaya göre, 3153 numaralı sandıkta kullanılan ve sayılmayan muhtarlık oyları, sınıfta bulunan temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı. Sandık görevlileri tutanak tutarken, muhtar adayları da itirazda bulundu. Durum, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası Merkez İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

6 ADAYDAN 2'Sİ YARIŞTAN ÇEKİLDİ

31 Mart'ta 6 muhtarın yarıştığı seçime, bugün 4 aday girdi. Mevcut muhtar Turhan Özgünden, Ergun Üzümkoparan, Hasan Çilingir ve Okan Körüklü'nün yarıştığı seçimde, oy verme işlemleri saat 08.00'de başladı. 1750 seçmenin bulunduğu mahallede, seçmenler 6 sandıkta oy kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

'HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Turhan Özgün, "Toplam 6 muhtar adayımız vardı, bunlar 4'e düştü, 2 kişi yarıştan çekildi. Tüm muhtar adaylarımızla birlikte güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Daha önceki seçimlerde 1350 kişi oy kullanmıştı, bu seçimde katılımın daha düşük olacağını düşünüyorum, umarım düşündüğüm gibi olmaz ve daha çok oy kullanmaya gelen olur. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Edirne, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de muhtarlık oylarının çöpe atılması sonucu seçim yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de muhtarlık oylarının çöpe atılması sonucu seçim yenilendi - Son Dakika
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